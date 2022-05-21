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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 мая 2022, 17:55

Министр здравоохранения РФ заявил, что в стране нет случаев оспы обезьян

Михаил Мурашко

По словам Михаила Мурашко, у части жителей РФ имеется иммунитет, так как в СССР вакцина от оспы обезьян была обязательна. Фото: Полина Зиновьева

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород сказал, что в стране случаев заражения оспой обезьян не зарегистрировано. По его словам, у части жителей РФ имеется иммунитет, так как в СССР прививка от оспы обезьян была обязательна.

Отметим, что за последние несколько недель вирус был обнаружен в 11 странах: США, Канаде, Великобритании, Австралии, Бельгии, Италии, Германии, Швеции, Испании, Франции и Португалии.

"До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения", — передает слова Михаила МурашкоТАСС.

Он отметил, что российские врачи имеют навыки выявления и лечения этой болезни. При заражении оспой главное вовремя обратиться к специалисту. Михаил Мурашко добавил, что пути распространения оспы обезьян схожи с воздушно-капельными инфекциями, однако данный вирус отличают от остальных кожные проявления.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, в частности, грызунов и приматов. Симптомы заболевания: головная и мышечная боль, лихорадка, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, усталость, озноб и высыпания на коже. 

Областная газета Свердловской области

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