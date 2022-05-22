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22 мая 2022, 13:11

Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 172 человек

коронавирус

Накануне стало известно о 165 случаях коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Еще 172 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 443 303.

Выздоровело за все время 429 396 свердловчан, в том числе 196 — за последние сутки. Госпитализировано еще 6 человек.

С начала пандемии скончались 10 742 гражданина с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперштаб.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 4 710 гражданам.

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