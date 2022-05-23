Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

Среди пострадавших от укусов клещей — более 4 тысяч екатеринбуржцев. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области 11 774 человек пострадали от укусов клещей. Данные опубликовал сегодня региональный Роспотребнадзор.

Текущий показатель в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 2 593 случая присасывания клещей.

Случаи покусов зарегистрированы в 66 муниципалитетах. Большинство пострадавших — из Слободо-Туринского района, Режевского, Асбестовского, Пышминского, Ирбитского округов.

Среди пострадавших от укусов клещей — более 4 тысяч екатеринбуржцев, в том числе 566 детей.

В ходе исследований в 52 пробах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, еще в 1 489 пробах — возбудитель клещевого боррелиоза.

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