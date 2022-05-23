Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 мая 2022, 20:05

Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

  Юлия Пастух
Осторожно, клещи. Табличка

Среди пострадавших от укусов клещей — более 4 тысяч екатеринбуржцев. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области 11 774 человек пострадали от укусов клещей. Данные опубликовал сегодня региональный Роспотребнадзор.

Текущий показатель в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 2 593 случая присасывания клещей.

Случаи покусов зарегистрированы в 66 муниципалитетах. Большинство пострадавших — из Слободо-Туринского района, Режевского, Асбестовского, Пышминского, Ирбитского округов.

Среди пострадавших от укусов клещей — более 4 тысяч екатеринбуржцев, в том числе 566 детей.

В ходе исследований в 52 пробах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, еще в 1 489 пробах — возбудитель клещевого боррелиоза.

Читайте также:

Более 4,5 тысяч свердловчан стали жертвами клещей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.05.2022, 17:40 / Общество
Сотрудники ГИБДД помогли беременной свердловчанке вовремя добраться до роддома
25.05.2022, 17:25 / Общество
В Екатеринбурге часть территории Сада Казанцева обвалилась в строительный котлован
25.05.2022, 17:10 / Общество
Госдума РФ приняла закон о возрастном ограничении для военных-контрактников
25.05.2022, 17:03 / Общество
В Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер
25.05.2022, 16:39 / Общество
Свердловская область планирует увеличить поставки промышленной продукции в Казахстан