Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 мая 2022, 13:48

В России подтвердили еще 3 785 случаев COVID-19, 159 из них в Свердловской области

Люди в масках

215 человек излечились от ковида за прошедшие сутки. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки по всей России было выявлено 3 785 пациентов с коронавирусом, 159 заболевших приходится на Средний Урал. В Свердловской области с ковидом было доставлено в больницы 90 человек.

За все время пандемии в регионе было зарегистрировано 443 630 случаев коронавируса, 429 789 закончились выздоровлением. При этом 215 человек излечились за прошедшие сутки.

На Среднем Урале от ковида умер еще один человек. В сумме число жертв инфекции составляет 10 744. Напомним, днем ранее в Свердловской области коронавирус выявили у 168 человек.

В Москве за день было зафиксировано 172 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 304, а в Московской области — 81. Госпитализировано с ковидом еще 2 466 россиян.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране составляет 18 301 393, из них 17 700 372 завершились выздоровлением. Суммарное количество жертв COVID-19 приближается к 379 тысячам.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.05.2022, 17:40 / Общество
Сотрудники ГИБДД помогли беременной свердловчанке вовремя добраться до роддома
25.05.2022, 17:25 / Общество
В Екатеринбурге часть территории Сада Казанцева обвалилась в строительный котлован
25.05.2022, 17:10 / Общество
Госдума РФ приняла закон о возрастном ограничении для военных-контрактников
25.05.2022, 17:03 / Общество
В Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер
25.05.2022, 16:39 / Общество
Свердловская область планирует увеличить поставки промышленной продукции в Казахстан