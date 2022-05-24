В России подтвердили еще 3 785 случаев COVID-19, 159 из них в Свердловской области

215 человек излечились от ковида за прошедшие сутки. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки по всей России было выявлено 3 785 пациентов с коронавирусом, 159 заболевших приходится на Средний Урал. В Свердловской области с ковидом было доставлено в больницы 90 человек.

За все время пандемии в регионе было зарегистрировано 443 630 случаев коронавируса, 429 789 закончились выздоровлением. При этом 215 человек излечились за прошедшие сутки.

На Среднем Урале от ковида умер еще один человек. В сумме число жертв инфекции составляет 10 744. Напомним, днем ранее в Свердловской области коронавирус выявили у 168 человек.

В Москве за день было зафиксировано 172 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 304, а в Московской области — 81. Госпитализировано с ковидом еще 2 466 россиян.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране составляет 18 301 393, из них 17 700 372 завершились выздоровлением. Суммарное количество жертв COVID-19 приближается к 379 тысячам.