На Среднем Урале с 16 по 22 мая более 16 тысяч человек заболели ОРВИ

Врачи установили, что в 30% случаев доминируют риновирусы. Фото: Галина Соловьева

За прошедшую неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 16 638 человек, что выше эпидпорога на 10,6%. Наибольшую часть заболевших составляют дети в возрасте до 17 лет.

На несовершеннолетних граждан приходится 63% от общего числа заболевших. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медицинских организациях было обследовано 30 человек. Врачи установили, что в 30% случаев доминируют риновирусы. Помимо этого были выделены вирусы парагриппа, аденовирус, сезонный коронавирус и вирус гриппа В.

Самые неблагоприятные показатели заболеваемости ОРВИ наблюдаются в Полевском, Богдановиче, ЗАТО Свободный и Туринском ГО.

"В Екатеринбурге за 20-ю календарную неделю зарегистрировано 7 663 случая заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 6,9% и выше уровня прошлой недели на 15,4%", — сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.