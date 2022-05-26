За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 4 700 новых случаев коронавируса, 161 из которых зафиксирован на Среднем Урале. При этом по всей стране госпитализировано 2 060 пациентов с COVID-19.
В Свердловской области доставлено в больницы еще 40 человек. При этом коронавирус за сутки удалось победить 270 пациентам, а общее число случаев выздоровления в регионе составляет 430 294.
Скончался от ковида еще один свердловчанин. Общее число жертв в регионе составляет 10 745.
В Москве за минувший день было зарегистрировано 368 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 293, а в Московской области — 218.
За все время пандемии в стране зафиксировано 18 310 673 случая заболевания коронавирусом, из них 17 713 532 завершились выздоровлением. При этом за сутки вылечились от ковида 6 455 россиян.
Напомним, что за предыдущие 24 часа в целом по России обнаружили 4 580 новых случаев COVID-19.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией