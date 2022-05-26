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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 мая 2022, 13:21

В России за сутки выявили 4 700 случаев ковида, а в Свердловской области — 161

люди в масках

Коронавирус за сутки удалось победить 270 свердловчанам. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 4 700 новых случаев коронавируса, 161 из которых зафиксирован на Среднем Урале. При этом по всей стране госпитализировано 2 060 пациентов с COVID-19.

В Свердловской области доставлено в больницы еще 40 человек. При этом коронавирус за сутки удалось победить 270 пациентам, а общее число случаев выздоровления в регионе составляет 430 294.

Скончался от ковида еще один свердловчанин. Общее число жертв в регионе составляет 10 745.

В Москве за минувший день было зарегистрировано 368 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 293, а в Московской области — 218. 

За все время пандемии в стране зафиксировано 18 310 673 случая заболевания коронавирусом, из них 17 713 532 завершились выздоровлением. При этом за сутки вылечились от ковида 6 455 россиян.

Напомним, что за предыдущие 24 часа в целом по России обнаружили 4 580 новых случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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