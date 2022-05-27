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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 мая 2022, 13:07

Число заболевших COVID-19 на Среднем Урале перевалило за 444 тысяч человек

коронавирус

Накануне стало известно о 157 случаях коронавируса. Фото: Галина Соловьева

Еще 151 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 444 099.

Выздоровело за все время 430 583 свердловчанина, в том числе 289 — за последние сутки. Госпитализировано еще 58 человек.

С начала пандемии скончались 10 745 граждан с подтвержденным диагнозом. Летальных исходов за последние 24 часа не зафиксировано, сообщает федеральный оперштаб.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 4 619 гражданам.

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Областная газета Свердловской области

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