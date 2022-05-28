На Среднем Урале выявили 126 новых случаев коронавируса

Накануне стало известно о 151 случае коронавируса. Фото: Галина Соловьева

Еще 126 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 444 225.

Выздоровело за все время 430 839 свердловчан, в том числе 256 — за последние сутки. Госпитализировано еще 63 человека.

С начала пандемии скончались 10 745 граждан с подтвержденным диагнозом. Летальных исходов за последние 24 часа не зафиксировано, сообщает федеральный оперштаб.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 4 556 гражданам. За все время — 18 319 848 случаев.