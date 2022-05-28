Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
28 мая 2022, 13:08

На Среднем Урале выявили 126 новых случаев коронавируса

коронавирус

Накануне стало известно о 151 случае коронавируса. Фото: Галина Соловьева

Еще 126 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 444 225.

Выздоровело за все время 430 839 свердловчан, в том числе 256 — за последние сутки. Госпитализировано еще 63 человека.

С начала пандемии скончались 10 745 граждан с подтвержденным диагнозом. Летальных исходов за последние 24 часа не зафиксировано, сообщает федеральный оперштаб.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 4 556 гражданам. За все время — 18 319 848 случаев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.05.2022, 17:17 / Спорт
Сысерть готовится к "Майской прогулке — 2022". Что взять с собой?
28.05.2022, 16:21 / Культура
В Свердловской области стартует "Библионочь-2022"
28.05.2022, 15:39 / Общество
В России отменили возрастной предел для контрактников
28.05.2022, 14:57 / Спорт
ФК "Урал" подписал долгосрочный контракт с Лео Гогличидзе
28.05.2022, 14:47 / Общество
В Екатеринбурге состоится детский крестный ход