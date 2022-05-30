За сутки в Свердловской области выявили 104 случая COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 104 граждан подтвердили коронавирус.
152 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 6 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер.
В целом по России за сутки зарегистрировали 3 801 новый случай COVID-19.
Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 115 случаев коронавируса.
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