да ты успокойся

Александр Амбражейчик: «Сегодня информационная нагрузка на человека очень высокая. Он находится постоянно в стрессе». Фото: Алексей Кунилов

На ментальное здоровье сегодня влияет множество факторов. Среди основных – геополитическая ситуация, постковидный синдром, а также различные экономические и социальные изменения. Самостоятельно, без помощи специалистов, выйти из депрессии сложно, говорят врачи.

Клинический психолог Яна Кузнецова приводит любопытный факт: на пике пандемии COVID-19 тревожно-депрессивные расстройства были на спаде. Люди были собранные, но когда коронавирус начал отступать, многие расслабились. В итоге сейчас специалисты фиксируют новую волну тревожно-депрессивных расстройств. Симптоматика может быть разная: тревога, депрессия, панические атаки, проблемы со сном, апатия, желание уединиться, отсутствие или, наоборот, повышенный аппетит.

Еще один бич современного общества – профессиональное выгорание. Здесь тоже все не очень радужно. К примеру, среди московских работников здравоохранения 80 процентов страдает данным недугом. Статистики по уральским медикам нет. Но цифра примерно такая же, считает главный врач клиники лечения неврозов «Кортекс» Александр Амбражейчик.На прошлой неделе это медицинское учреждение открыло свои двери для жителей Урала.

По словам главного врача, событие, без преувеличения, знаковое. Клиник подобного плана на Урале мало. Сегодня информационная нагрузка на человека очень высокая. Он находится постоянно в стрессе. А ведь как говорил еще Авиценна, все наши заболевания, кроме механического повреждения, – от упадка духа.

– Я в медицине уже давно. Помню, раньше, когда у человека моложе 70 лет случался инфаркт, мы смотрели на него и думали: как он мог довести себя до такого состояния? Сейчас же инфаркт и инсульт «помолодели» до 40. Сегодня не редкость, когда человек в 40 лет имеет уже два инфаркта и операцию по шунтированию. А почему так? Потому что маршрут какой: с инфарктом его везу в кардиологическое отделение, после он едет в санаторий, а дальше человек снова возвращается к прежнему образу жизни, и все повторяется. Поэтому нужно менять привычки, питание, нагрузку, общение, режим сна. Здесь мы в том числе этим занимаемся.

Клиника «Кортекс» социально ориентирована, работает со многими соцпрограммами. Здесь будут оказывать помощь незащищенным слоям населения. Также в клинике будут помогать тем, кто находится в группе риска. Например, тем, чья работа связана с постоянным контактом с людьми. Это медработники, учителя, продавцы, следователи. Они наиболее подвержены профессиональному выгоранию.

На торжественном открытии также присутствовал председатель Уральской ассоциации Героев, Герой РФ Сергей Мыльников. Он отметил, что получать качественную реабилитацию участникам специальной военной операции сейчас крайне важно.

– Я очень рад, что в этом плане клиника «Кортекс» будет с нами плотно сотрудничать, – добавил Сергей Мыльников.

Клиника состоит из двух блоков: одном – дневной стационар, в нем восемь палат и помещения для различных процедур, таких как озонотерапия, соляная комната, сауна, массаж и гидромассаж. В другом блоке расположен психотерапевтический отдел. Здесь будут заниматься йогой, гимнастикой, дыхательными практиками. Также будут проходить групповые и индивидуальные сеансы психотерапии.

Опубликовано в №92 от 31.05.2022