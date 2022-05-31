Более 15 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 3 352 случая присасывания клещей. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области за неделю почти 3,5 тысячи человек стали жертвами клещей. С начала сезона зарегистрировано 15 265 пострадавших. Из них 5 331 — житель Екатеринбурга.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, членистоногие нападали на жителей 66 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Ирбитском МО, Тавдинском ГО, Каменске-Уральском, ГО Староуткинске, Талицком и Пышминском городских округах.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

"клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 38 человек, из которых 16 детей;

"клещевой иксодовый боррелиоз" — 102 человека, из них 41 ребенок.

Надзорное ведомство напоминает, что самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года. По состоянию на 27 мая за счет различных источников финансирования проведено 79 234 вакцинаций и 182 025 ревакцинаций.