По всей России выявили еще 3 526 случаев ковида, 102 из них — в Свердловской области

В Москве за день подтвердили 190 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 248, а в Московской области — 133. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа коронавирусом заболели 3 562 россиянина, 102 пациента выявили в Свердловской области. Госпитализировно с ковидом 2 536 человек.

В Москве за день подтвердили 190 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 248, а в Московской области — 133. За все время пандемии в России зарегистрировали 18 331 363 случаев заражения, из них 17 739 356 завершились выздоровлением. При этом за сутки победить ковид смогли 5 486 россиян.

На Среднем Урале в больницы с коронавирусом доставили еще 114 человек. В общей сложности ковидом в регионе заболел 431 371 человек. Зарегистрировано 444 546 случаев выздоровления, из которых 102 — за минувшие сутки.

Новых жертв COVID-19 в Свердловской области не зарегистрировано. При этом с начала пандемии от опасной болезни умерло 10 745 свердловчан.

Напомним, сутками ранее по России был зафиксирован 3 801 новый случай COVID-19.