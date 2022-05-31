Свердловские врачи прооперировали ребенка с редким пороком сосудов головного мозга

В Екатеринбурге хотят спасать пациентов с таким пороком со всей России. Фото: Владимир Мартьянов

Операцию ребенку с очень редким и крайне опасным пороком развития сосудов головного мозга — мальформацией (АВМ) вены Галена — выполнили в Свердловской областной клинической больнице №1.

Как рассказала врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Камилла Мавлютова, при таком пороке развития сосудов происходит перегрузка правых отделов сердца. Это проявляется сердечной недостаточностью в первые же часы жизни, что является наиболее частой причиной смерти младенцев с таким пороком. Без оперативного лечения часть из них погибает сразу после рождения или в ближайшие дни.

Современные методы лечения порока позволяют спасти свыше 70% детей с этим диагнозом. Поэтому специалисты свердловской областной больницы и их московские коллеги заинтересовались возможностью оказывать в Екатеринбурге помощь пациентам не только из Свердловской области, но и из других регионов России.

"Ежегодно в нашей стране рождается не более 15-20 детей с таким диагнозом. И в Екатеринбурге сейчас созданы одни из лучших условий для того, чтобы лечить этих детей. Здесь мощная перинатальная база, одна из лучших в России. Лечение предполагает не только внутрисосудистую хирургию, но и медицинское сопровождение матери до рождения ребенка", – отметил нейрохирург Вадим Берестов.

Читайте также:

Свердловские врачи спасли пациентку с разрывом аневризмы сонной артерии.