Свердловчанам предложили бесплатный медосмотр во Всемирный день без табака

В "Гринвиче" работали сотрудники Центра здоровья ЦГКБ № 6. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Во Всемирный день без табака, 31 мая, на Среднем Урале прошли мероприятия, позволяющие жителям региона бесплатно проверить свои легкие, определить уровень глюкозы и холестирина в крови, а также получить бесплатную консультацию у терапевта. Одна из крупнейших выездных акций в Екатеринбурге прошла в ТРЦ "Гринвич".

В "Гринвиче" работали сотрудники Центра здоровья ЦГКБ № 6. Они, в частности, предлагали екатеринбуржцам узнать свое артериальное давление, обследоваться у оптометриста и врача-гигиениста.

"Любой врач скажет, что ранняя диагностика многократно увеличивает шансы на излечение. И я советую свердловчанам вспомнить об этом, обращаясь в больницы не только за получением медицинской помощи, но и для профилактики заболеваний. Мы, в свою очередь, продолжим наращивать уровень диспансерных и профилактических мероприятий", — заявил глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов.

Как сообщили в региональном департаменте информполитики, с начала 2022 года у свердловчан, прошедших диспансеризацию и другие профилактические осмотры, в 40% случая были выявлены проблемы в системе кровообращения. У многих также были обнаружены заболевания органов пищеварения, дыхания и злокачественные новообразования — все это напрямую связано с табакокурением.

Помимо разовых акций в Центрах здоровья возобновилась работа школ отказа от курения. В июне будет запущен новый цикл этой школы, где с курильщиками работают клинические психологи. По словам главного врача ЦГБ № 2 Екатеринбурга Константина Савинова, чаще всего бросить курить пытаются мужчины в возрасте от 42 до 58 лет.

"Как показывает практика, у 94% бросивших курить уже в первые три месяца ощутимо восстанавливается работа сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Так, у всех пациентов пришло в норму или значительно нормализовалось артериальное давление, улучшился сердечный ритм и повысилась общая выносливость организма", — отметил Константин Савинов.