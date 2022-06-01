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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 июня 2022, 09:54

В Россию поставят тысячу комплект-тестов для выявления оспы обезьян

  Юлия Пастух
Медработник

Проверять будут прибывших из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больных с сыпью. Фото: Галина Соловьева

К поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Планируется провести 100 тысяч исследований методом ПЦР.

С помощью тест-системы "Вектор-ПЦРрв-ВОО" проведут первичную диагностику на базе 20 организаций Роспотребнадзора. Проверять будут людей с симптомами вирусного заболевания. Особое внимание будет уделяться прибывшим из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний (с кожной сыпью — прим. ред.).

В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодняшний день в России нет зарегистрированных случаев инфицирования.

Напомним, в конце мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород сообщил, что у части жителей РФ имеется иммунитет к вирусу, так как в СССР прививка от оспы обезьян была обязательна.

Областная газета Свердловской области

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