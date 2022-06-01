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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 июня 2022, 15:57

На Урале появится пансионат для онкобольных детей

закладка камня

Планируется, что медцентр начнет принимать детей уже через год. Фото: областной департамент информполитики

1 июня в Екатеринбурге дали официальный старт строительству детского пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1. Проект одобрен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Участие в символической закладке камня в первый этаж здания приняли министр здравоохранения региона Андрей Карлов и более 50 специалистов больницы, сообщили в областном департаменте информполитики.

Фото: областной департамент информполитики

Там также уточнили, что строительство стартовало еще в апреле, и подвальные помещения уже готовы. К сентябрю будут возведены стены здания, после чего начнется внешняя и внутренняя отделка. Предполагается, что детей, которые прошли лечение, однако требуют реабилитации или постоянного наблюдения, новый пансионат сможет принять через год.

После ввода в эксплуатацию пансионат будет передан региональному Минздраву и станет подарком меценатов к 300-летию Екатеринбурга.

Напомним, в учреждении будут 36 комнат проживания "Мать и дитя", 6 двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, выделенная зона для школы, игровая комната и центр психологической помощи.

Областная газета Свердловской области

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