За сутки в Свердловской области выявили 113 случаев COVID-19

Накануне сообщалось о 110 заболевших коронавирусом свердловчанах. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 113 граждан подтвердили коронавирус.

222 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 59 зараженных COVID-19, и 1 человек с подтвержденной инфекцией скончался.

В целом по России за сутки зарегистрировали 4 262 новых случая COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 110 случаев коронавируса.