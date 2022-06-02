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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 июня 2022, 13:52

За сутки в Свердловской области выявили 113 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Граффити

Накануне сообщалось о 110 заболевших коронавирусом свердловчанах. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 113 граждан подтвердили коронавирус.

222 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 59 зараженных COVID-19, и 1 человек с подтвержденной инфекцией скончался.

В целом по России за сутки зарегистрировали 4 262 новых случая COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 110 случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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