За сутки в Свердловской области выявили 113 случаев COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 113 граждан подтвердили коронавирус.
222 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 59 зараженных COVID-19, и 1 человек с подтвержденной инфекцией скончался.
В целом по России за сутки зарегистрировали 4 262 новых случая COVID-19.
Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 110 случаев коронавируса.
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