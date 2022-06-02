Свердловские врачи прооперировали пациентке почку вне тела

Такие вмешательства выполняются в нашей стране очень редко. Фото: Александр Зайцев

Врачи отделения сосудистой хирургии Свердловской областной клинической больницы № 1 провели редкую операцию пациентке с аневризмой правой почечной артерии.

Хирурги изъяли орган, прооперировали его вне тела, а затем вернули обратно. Такие вмешательства очень редко выполняются в нашей стране, сообщают в пресс-службе областной больницы.

"Сложность в данной ситуации заключалась в расположении аневризмы. В большинстве случаев пациенту с такой патологией была бы выполнена нефрэктомия (удаление почки). Но благодаря тому, что областная больница обладает трансплантологическими технологиями, нам удалось не только ликвидировать угрозу разрыва аневризмы и, как следствие, кровотечения, но и сохранить пациентке орган. Хотя изначально в силу сложности операции мы не были на 100% уверены, что нам это удастся", — рассказал врач отделения сосудистой хирургии СОКБ № 1 Алексей Гасников.

Стоит отметить, об аневризме 50-летняя екатеринбурженка узнала совершенно случайно — во время планового УЗИ.

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