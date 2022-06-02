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2 июня 2022, 17:28

Евгений Куйвашев вскоре подпишет указ об отмене масочного режима в Свердловской области

Маска на памятнике

Последний раз послабление масочного режима на Среднем Урале было в конце апреля. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшее время на Среднем Урале отменят масочный режим. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить соответствующий документ.

Ситуацию с коронавирусом в регионе обсудили на заседании оперштаба.

"Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области. Предполагается, что он будет подписан в ближайшее время", — сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, последний раз послабление масочного режима на Среднем Урале было в конце апреля. Тогда Евгений Куйвашев сократил перечень мест массового скопления людей, где ношение защитных масок является обязательным. С тех пор носить маски нужно было только в зданиях, строениях и помещениях, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает постепенно снижаться — за прошедшие сутки в регионе было выявлено 113 новых пациентов с ковидом.

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Областная газета Свердловской области

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