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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 июня 2022, 13:21

В России коронавирус подхватили еще 4 188 человек

Мальчик в маске

В Свердловской области выявили 111 новых пациентов с ковидом. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки по России было выявлено 4 188 новых пациентов с коронавирусом, а общее число заболевших составляет 18 343 964. Госпитализировали с ковидом 2 093 пациента.

В Москве за прошедший день зарегистрировали 264 случая, в Санкт-Петербурге — 302, а в Московской области — 225.

Вылечиться от коронавируса удалось еще 5 234 россиянам. Всего в стране насчитывается 17 755 194 случая выздоровления от ковида. При этом за последний день от болезни скончались 78 человек, а общее число жертв составляет 379 363.

В Свердловской области выявили 111 новых пациентов с ковидом, 62 заболевших были госпитализированы, а 246 человек вылечились. Общее число зарегистрированных случаев заражения в регионе составляет 444 880, из которых 432 036 завершились выздоровлением. 

Напомним, что сутками ранее по России зарегистрировали 4 262 новых случая COVID-19, а в Свердловской области — 113.

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Областная газета Свердловской области

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