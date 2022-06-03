В России коронавирус подхватили еще 4 188 человек

В Свердловской области выявили 111 новых пациентов с ковидом. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки по России было выявлено 4 188 новых пациентов с коронавирусом, а общее число заболевших составляет 18 343 964. Госпитализировали с ковидом 2 093 пациента.

В Москве за прошедший день зарегистрировали 264 случая, в Санкт-Петербурге — 302, а в Московской области — 225.

Вылечиться от коронавируса удалось еще 5 234 россиянам. Всего в стране насчитывается 17 755 194 случая выздоровления от ковида. При этом за последний день от болезни скончались 78 человек, а общее число жертв составляет 379 363.

В Свердловской области выявили 111 новых пациентов с ковидом, 62 заболевших были госпитализированы, а 246 человек вылечились. Общее число зарегистрированных случаев заражения в регионе составляет 444 880, из которых 432 036 завершились выздоровлением.

Напомним, что сутками ранее по России зарегистрировали 4 262 новых случая COVID-19, а в Свердловской области — 113.