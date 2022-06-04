2,6% заболевших COVID-19 за сутки россиян — жители Свердловской области

В Свердловской области отменили масочный режим. Фото: Павел Ворожцов

Еще 108 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 444 988.

Выздоровело за все время 432 289 свердловчан, в том числе 253 — за последние сутки. Госпитализировано еще 35 человек.

С начала пандемии скончались 10 748 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперштаб.

Кстати, с сегодняшнего дня на Среднем Урале отменен масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 4 101 гражданину. За все время — 18 348 065 случаев.