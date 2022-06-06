В России за минувшие сутки подтверждено 3 349 случаев COVID-19

Госпитализировано с ковидом 662 россиянина. Фото: Галина Соловьева

За последний день в России лабораторно выявили 3 349 новых пациентов с коронавирусом, 112 из которых — в Свердловской области. При этом госпитализировано с ковидом 662 россиянина.

В Москве за сутки выявлено 189 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 242, а в Московской области — 102. За все время пандемии в России зарегистрировано 18 355 200 случаев заражения, из них 17 767 753 завершились выздоровлением. При этом только за последние сутки победить ковид смогли 3 492 жителя страны.

Скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Общее число жертв приближается к 380 тысячам.

На Среднем Урале за последние сутки госпитализировано с ковидом всего 3 человека, при этом выздоровели 147 свердловчан. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 445 214, из них 432 648 закончились выздоровлением.

Напомним, днем ранее в Свердловской области зарегистрировали 114 новых случаев заболевания коронавирусом.