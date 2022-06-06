Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 июня 2022, 14:58

В России за минувшие сутки подтверждено 3 349 случаев COVID-19

коронавирус

Госпитализировано с ковидом 662 россиянина. Фото: Галина Соловьева

За последний день в России лабораторно выявили 3 349 новых пациентов с коронавирусом, 112 из которых — в Свердловской области. При этом госпитализировано с ковидом 662 россиянина.

В Москве за сутки выявлено 189 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 242, а в Московской области — 102. За все время пандемии в России зарегистрировано 18 355 200 случаев заражения, из них 17 767 753 завершились выздоровлением. При этом только за последние сутки победить ковид смогли 3 492 жителя страны.

Скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Общее число жертв приближается к 380 тысячам.

На Среднем Урале за последние сутки госпитализировано с ковидом всего 3 человека, при этом выздоровели 147 свердловчан. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 445 214, из них 432 648 закончились выздоровлением.

Напомним, днем ранее в Свердловской области зарегистрировали 114 новых случаев заболевания коронавирусом.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.06.2022, 15:53 / Общество
На Среднем Урале ожидаются грозы и шквалистый ветер
06.06.2022, 15:35 / Общество
В Екатеринбурге выявили вредителя в 3 тоннах киви
06.06.2022, 14:58 / Общество
В России за минувшие сутки подтверждено 3 349 случаев COVID-19
06.06.2022, 14:52 / Общество
В торговом комплексе Екатеринбурга обнаружили 7,5 тысяч пачек поддельных сигарет
06.06.2022, 14:14 / Политика
В Госдуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за призывы против безопасности РФ