За неделю от укусов клещей пострадали более 5,6 тысячи свердловчан

В Екатеринбурге в этом году зарегистрировано 7 162 пострадавших от присасывания клещей. Фото: Галина Соловьева

С начала сезона нападению клещей подверглись 20 913 жителей Свердловской области. В том числе 5 648 человек — за последнюю неделю.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, членистоногие покусали свердловчан в 66 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Тугулымском, Талицком, Тавдинском и Режевском городских округах, Ирбитском МО, Каменске-Уральском, ГО Верхотурье и ГО Дегтярск.

В Екатеринбурге в этом году зарегистрировано 7 162 пострадавших от присасывания клещей. Из них 1 001 ребенок.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

"клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 67 человек, из которых 23 ребенка;

"клещевой иксодовый боррелиоз" — 162 человека, из них 55 детей.

Санврачи напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. За счет различных источников финансирования в этом году сделано 82 224 прививки и проведено 196 113 ревакцинаций.