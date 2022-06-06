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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 июня 2022, 17:50

За неделю от укусов клещей пострадали более 5,6 тысячи свердловчан

клещи

В Екатеринбурге в этом году зарегистрировано 7 162 пострадавших от присасывания клещей. Фото: Галина Соловьева

С начала сезона нападению клещей подверглись 20 913 жителей Свердловской области. В том числе 5 648 человек — за последнюю неделю.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, членистоногие покусали свердловчан в 66 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Тугулымском, Талицком, Тавдинском и Режевском городских округах, Ирбитском МО, Каменске-Уральском, ГО Верхотурье и ГО Дегтярск.

В Екатеринбурге в этом году зарегистрировано 7 162 пострадавших от присасывания клещей. Из них 1 001 ребенок.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

  • "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 67 человек, из которых 23 ребенка;
  • "клещевой иксодовый боррелиоз" — 162 человека, из них 55 детей.

Санврачи напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. За счет различных источников финансирования в этом году сделано 82 224 прививки и проведено 196 113 ревакцинаций.

Областная газета Свердловской области

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