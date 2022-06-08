Свердловские врачи провели выездную диспансеризацию жителей Кашино

Самым большим спросом пользовалась маммография и проверка зрения. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Врачи и студенты-медики провели в четырех мобильных медицинских комплексах всероссийского проекта "#ДоброВСело" диспансеризацию жителей одного из старейших населенных пунктов Сысертского района — Кашино.

В "автопоезде здоровья" приняли около 70 сельчан — их обследовали с помощью офтальмологического комплекса, флюорографа, маммографа, а также провели осмотры и ЭКГ. Пациентов осмотрели маммолог-онколог, кардиолог, офтальмолог и оптометрист. За один день люди могли пройти до 10 медицинских услуг.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Самым большим спросом пользовалась маммография и проверка зрения. По словам заведующего отделением передвижного офтальмологического комплекса Антона Дятлова, часто за жалобой пожилых людей на плохое зрение могут скрываться коварные патологии: от катаракты до глаукомы. Поэтому очень важно каждый год консультироваться у специалистов для правильного подбора линз и адекватной терапии.

"Наша общая задача — повысить у жителей уровень интереса к собственному здоровью. Профилактические акции помогают приучать пациентов следить за своим самочувствием и обращаться за медицинской помощью превентивно", — отметил главный врач Сысертской ЦРБ Рифат Янгуразов.