Число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 445,5 тысяч человек

Масочный режим в регионе отменен. Фото: Галина Соловьева

Еще 112 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 445 545.

Выздоровело за все время 433 158 свердловчан, в том числе 203 — за последние сутки. Госпитализировано еще 37 человек. С начала пандемии скончался 10 751 гражданин с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксирован 1 летальный исход.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 3 774 гражданам. За все время — 18 365 879 случаев, сообщает федеральный оперштаб.