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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 июня 2022, 13:20

В России ковид подтвердили еще у 3 627 человек, 108 из которых — в Свердловской области

Женщина в маске

На Среднем Урале за сутки подтвердили 108 заболевших. Фото: Галина Соловьева

За прошедший день в России было выявлено 3 627 новых пациентов с коронавирусом, а общее число случаев заражения составляет 18 373 184. На Среднем Урале за сутки подтвердили 108 заболевших.

В Москве зарегистрировали еще 220 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 214, а в Московской области — 231. Доставлено в больницу с ковидом за прошедший день 1 362 россиянина.

При этом вылечились еще 4 827 человек, а суммарное количество случаев выздоровления по всей стране — 17 791 081. Также за день от коронавируса умерли 72 жителя России. Всего болезнь унесла жизни 379 955 россиян.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировали 445 766 случаев заражения, из них 433 430 закончились выздоровлением. За прошедшие сутки доставлено в больницу с ковидом 43 свердловчанина, выздоровели 124 человека.

Напомним, сутками ранее COVID-19 подхватили 3 678 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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