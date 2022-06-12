В России выявили более заразный вариант "омикрона"

Новым субвариантам "омикрона" должна помешать хорошая иммунная прослойка у россиян, сформировавшаяся благодаря вакцинации. Фото: Галина Соловьева

Роспотребнадзор выявил подвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4, который считается более заразным по сравнению с предыдущими его формами.

"Первые образцы с новым вариантом COVID-19 были переданы в лаборатории в конце мая", — цитирует заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова "Интерфакс".

Представитель эпидемиологического ведомства при этом уточнил, что в настоящий момент в России чаще всего заражаются вариантом BA.2 (стелс-омикрон) и его дочерними субвариантами (порядка 95% от всех новых случаев инфицирования).

"Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона", — подчеркнул Хафизов.

Как ранее писала "Областная газета", заболеваемость коронавирусом в России постепенно начала снижаться. В ряде регионов России отменили масочный режим. В частности, с 4 июня его отменили в Свердловской области. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.