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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 июня 2022, 13:53

В России за день зафиксировали менее 3 тысяч заболевших ковидом

Мужчина в маске

С начала пандемии в стране было подтверждено 18 379 583 случаев ковида. Фото: Галина Соловьева

Коронавирусом в России за минувшие 24 часа заразились 2 996 человек. С начала пандемии в стране было подтверждено 18 379 583 случаев ковида.

В Москве за день ковидом заболели 180 человек, в Санкт-Петербурге — 203 человека, а в Московской области — 108. 

Госпитализировано с коронавирусом еще 724 россиянина. Выздоровели за сутки 3 684 пациента, а общее количество зарегистрированных случаев выздоровления составляет 17 798 245. Скончались за сутки 56 россиян, у которых был подтвержден коронавирус. С начала пандемии болезнь унесла жизни 380 076 жителей страны.

На Среднем Урале инфекцию подхватили за сутки 105 человек, а общее число случаев заболевания приближается к 446 тысячам. В больницы доставили 5 зараженных, выздоровел 71 пациент.

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Областная газета Свердловской области

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