В России за день зафиксировали менее 3 тысяч заболевших ковидом

Коронавирусом в России за минувшие 24 часа заразились 2 996 человек. С начала пандемии в стране было подтверждено 18 379 583 случаев ковида.
В Москве за день ковидом заболели 180 человек, в Санкт-Петербурге — 203 человека, а в Московской области — 108.
Госпитализировано с коронавирусом еще 724 россиянина. Выздоровели за сутки 3 684 пациента, а общее количество зарегистрированных случаев выздоровления составляет 17 798 245. Скончались за сутки 56 россиян, у которых был подтвержден коронавирус. С начала пандемии болезнь унесла жизни 380 076 жителей страны.
На Среднем Урале инфекцию подхватили за сутки 105 человек, а общее число случаев заболевания приближается к 446 тысячам. В больницы доставили 5 зараженных, выздоровел 71 пациент.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией