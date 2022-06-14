Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
14 июня 2022, 13:34

За сутки в Свердловской области выявили 100 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Заставка на компьютере

54 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 100 граждан подтвердили коронавирус.

54 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 7 зараженных COVID-19 и ни один заболевший коронавирусом не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 2 797 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 105 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.06.2022, 16:41 / Общество
Свердловские подростки отравились неизвестными таблетками, один из них скончался
14.06.2022, 14:58 / Общество
В Екатеринбург прибыл ковчег с мощами святого Сергия Радонежского
14.06.2022, 13:42 / Общество
Известные выпускники журфака УрФУ выпустят книгу с воспоминаниями об учебе и карьере
14.06.2022, 13:34 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 100 случаев COVID-19
14.06.2022, 13:12 / Общество
Свердловский омбудсмен проверила подразделения "Отважных" на Донбассе