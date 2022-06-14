За сутки в Свердловской области выявили 100 случаев COVID-19

54 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 100 граждан подтвердили коронавирус.

54 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 7 зараженных COVID-19 и ни один заболевший коронавирусом не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 2 797 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 105 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.