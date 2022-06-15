Коронавирусом в России заразились еще 2 718 человек

В Свердловской области выявили еще 102 зараженных. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 2 718 и составляет на сегодняшний день 18 385 098. При этом в больницы с инфекцией доставили 1 989 россиян.

В Москве подтвердили 173 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 212, а в Московской области — 72.

Излечились за сутки 4 528 россиян, а общее количество зарегистрированных случаев выздоровления от ковида составляет 17 806 097. Также за день инфекция унесла жизни 66 человек.

В Свердловской области выявили еще 102 зараженных. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 446 180 случаев заболевания, из которых 433 693 закончились выздоровлением. Госпитализировано за сутки 104 свердловчанина.

Сутками ранее в России было подтверждено 2 797 новых случаев COVID-19.