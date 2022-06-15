На Среднем Урале стартовал пилотный проект по оказанию медпомощи онлайн

Для оказания онлайн-консультаций компьютеры врачей оборудовали видеокамерой, микрофоном и устройством для прослушивания звука. Фото: Павел Ворожцов

К системе медицинских консультаций по видеосвязи присоединились пять муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе запустили электронную платформу для телемедицинских консультаций. Она позволяет врачам муниципальных поликлиник общаться с пациентами и коллегами из областного центра по видеосвязи.

Новый сервис рассчитан на жителей удаленных территорий и призван повысить качество получаемой ими медпомощи.

Пока его осваивают тестовом режиме в ЦГКБ № 3 и ЦГБ № 20 Екатеринбурга, ГБ №4 Нижнего Тагила, Верхнепышминской ЦГБ и Белоярской ЦРБ. Больницы уже разместили расписание телеконсультаций на своих страницах в интернете.

"Телемедицинские консультации на территории Свердловской области уже были успешно реализованы в формате "врач-врач". Специалисты СОКБ №1, ОДКБ № 1 и СООД ежедневно помогают коллегам медицинских учреждений региона разобрать сложные клинические случаи. Надеемся, что формат телеконсультаций "врач-пациент" даст свои положительные результаты", — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Чтобы получить онлайн-консультацию у специалистов, пациентам необходимо сначала зарегистрироваться на сайте Госуслуг и в медицинской информационной системе "Дотикс". Затем в своем личном кабинете нужно оставить заявку на оказание телемедицинских услуг, выбрать необходимого врача и время для видеосвязи. Подключиться к сеансу можно с помощью мобильного телефона.

"Пациенту на первичном очном приеме в поликлинике врач предлагает повторный прием провести в формате телеконсультации. К этому времени уже получены результаты анализов и проведен предварительный осмотр. Поэтому телеконсультации пока посвящены профилактике", — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ЦГКБ № 3 Надежда Попова.

Добавим, что в региональном Минздраве рассчитывают на успешные результаты пилотного проекта. До конца года к нему присоединится еще ряд больниц в муниципальных образованиях Свердловской области.