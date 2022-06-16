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16 июня 2022, 09:39

Российские вирусологи заявили о готовности создать вакцину от оспы обезьян

  Юлия Пастух
Медработник набирает лекарство в шприц

На это сотрудникам центра потребуется несколько месяцев. Фото: Галина Соловьева

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о готовности создать вакцину против оспы обезьян. На это сотрудникам центра потребуется несколько месяцев.

Как сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург на Петербургском международном экономическом форуме, данный возбудитель относительно мало изучен. Технологии при этом позволяют сформировать вакцины, не имея самого вируса, а только генетическую информацию о нем. Большая часть времени при работе над вакциной, по его словам, уйдет на исследование безопасности препарата, передает РИА Новости.

Напомним, в начале июня Роспотребнадзор уточнял, что на сегодняшний день в России нет зарегистрированных случаев инфицирования. При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород заявлял, что у части жителей РФ имеется иммунитет к вирусу, так как в СССР прививка от оспы обезьян была обязательна.

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Областная газета Свердловской области

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