В России ковидом заболели еще 3 373 человека

В Москве за минувший день зарегистрировали 237 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 228, а в Московской области — 229. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России подтвердили 3 373 новых случая заболевания коронавирусом, а общее число заражений на сегодняшний день составляет 18 391 797. В больницы были доставлены еще 1 370 человек.

В Москве за минувший день зарегистрировали 237 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 228, а в Московской области — 229. При этом по всей стране за сутки от ковида излечились 4 228 человек, а общее число случаев выздоровления составляет 17 815 024.

Скончались от коронавируса еще 63 россиянина. С начала пандемии болезнь унесла жизни 380 333 жителей страны.

На Среднем Урале за минувшие сутки подтвердили 103 новых случая заболевания, 30 госпитализированных и 156 выздоровевших. Коронавирус унес жизнь еще одного пациента.

Напомним, сутками ранее в России зарегистрировали 3 326 новых случаев COVID-19.