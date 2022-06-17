Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 июня 2022, 13:31

В России ковидом заболели еще 3 373 человека

люди в масках

В Москве за минувший день зарегистрировали 237 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 228, а в Московской области — 229. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России подтвердили 3 373 новых случая заболевания коронавирусом, а общее число заражений на сегодняшний день составляет 18 391 797. В больницы были доставлены еще 1 370 человек.

В Москве за минувший день зарегистрировали 237 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 228, а в Московской области — 229. При этом по всей стране за сутки от ковида излечились 4 228 человек, а общее число случаев выздоровления составляет 17 815 024.

Скончались от коронавируса еще 63 россиянина. С начала пандемии болезнь унесла жизни 380 333 жителей страны.

На Среднем Урале за минувшие сутки подтвердили 103 новых случая заболевания, 30 госпитализированных и 156 выздоровевших. Коронавирус унес жизнь еще одного пациента.

Напомним, сутками ранее в России зарегистрировали 3 326 новых случаев COVID-19.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.06.2022, 16:37 / Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 18 июня
17.06.2022, 16:08 / Экономика
Губернатор Евгений Куйвашев подписал на ПМЭФ соглашение с Ростуризмом
17.06.2022, 15:42 / Общество
Премии "Медицинский Олимп" удостоились 10 свердловских медучреждений
17.06.2022, 15:29 / Экономика
Свердловские перевозчики в 2022 году смогут оформить кредитные каникулы
17.06.2022, 14:54 / Культура
Группа "Браво" исполнит песню "Луч солнца золотого" на Ural Music Night 2022