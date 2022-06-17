Премии "Медицинский Олимп" удостоились 10 свердловских медучреждений

Всего в мероприятии приняли участие порядка 2 тысяч медработников Среднего Урала. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в ККТ "Космос" накануне Дня медицинского работника прошла церемония вручения премий "Медицинский Олимп — 2022". Наград удостоились 10 медучреждений региона.

Всего в мероприятии приняли участие порядка 2 тысяч медработников Среднего Урала. В течение почти двух месяцев жюри отбирало лучшие проекты 2021 года, среди которых были уникальные операции, технологии, успешные практики излечения наиболее сложных пациентов и способы организации медпомощи.

Победителями стали:

Номинация "Технология года" — Свердловская ОКБ № 1 и ГКБ № 40 Екатеринбурга;

Номинация "Самоотверженность и оперативность" — Территориальный центр медицины катастроф и ГКБ № 23;

Номинация "Лучший межмуниципальный центр" — Городская больница Асбеста;

Номинация "Моя поликлиника" — Городская больница № 11 и ГКБ № 14 Екатеринбурга, а также Красноуфимская стоматологическая поликлиника;

Номинация "Волонтеры года" — Свердловский областной медицинский колледж и Уральский государственный медицинский университет за оказанную помощь в пиковые периоды пандемии коронавируса.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, финансовую помощь для организации премии "Медицинский Олимп" оказали Союз медицинского сообщества "Медицинская палата Свердловской области", Ассоциации содействия здравоохранению Свердловской области и Фонд святой Екатерины.

Для гостей мероприятия на сцене "Космоса" выступали артисты театра музкомедии, "УралОпераБалет" и детских коллективов, а также певец Александр Панайотов.