В России выявлено 3 382 новых случая заражения COVID-19

Излечился от коронавируса еще 4 371 россиянин. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 3 382 случая и составило 18 395 179. В больницы с ковидом доставили 1 291 нового пациента.

В Москве подтверждено еще 220 зараженных, в Санкт-Петербурге — 221, а в Московской области — 243.

Излечился от коронавируса еще 4 371 россиянин, а суммарное число случаев выздоровления составляет 17 819 395. При этом зарегистрировано 68 летальных исходов от ковида за сутки.

В Свердловской области инфекцию подхватил 101 человек, излечились 162 пациента, а госпитализировано 33 уральца. Скончались от ковида еще 2 жителя региона.

Напомним, сутками ранее в России подтвердили 3 373 новых случая заболевания коронавирусом.