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18 июня 2022, 19:33

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в видеоконференции по случаю открытия нового ФАПа

Евгений Куйвашев и Валентина Синичкина

Глава региона принял участие в конференции вместе с фельдшером Валентиной Синичкиной из поселка Половинный под Верхней Пышмой. Фото: telegram-канал губернатора Евгения Куйвашева

В субботу, 18 июня, президент России Владимир Путин накануне Дня медработника принял участие в видеоконференции, посвященной открытию новых медицинских учреждений в регионах. Среди них — новый ФАП на Среднем Урале.

В связи с этим в видеоконференции также приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и фельдшер Валентина Синичкина из поселка Половинный под Верхней Пышмой.

Фельдшерско-акушерский пункт появился на месте разрушившегося здания больницы, которому было уже больше 70 лет. Благодаря новому ФАПу 470 местных жителей смогут получить почти все виды плановой, экстренной и неотложной медпомощи, а также телеконсультацию.

"Президент в этом году сделал открытие ФАПов национальным проектом. Теперь только за этот год мы сможем открыть сразу 23 новых здания для медицинской помощи в селах и деревнях", — написал глава региона у себя в telegram-канале.

Областная газета Свердловской области

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