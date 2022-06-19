В России увеличат число бюджетных мест по медицинским специальностям

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В Минобрнауки сообщили о планомерном росте числа бюджетных мест по медицинским специальностям. По данным ведомства, количество последних за 2020-2022 гг. увеличилось более чем на 8 тысяч.

"Мы видим стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением. В этом году в университетах начнут учиться почти 54 тысячи будущих медиков, продолжат обучение в аспирантуре и ординатуре по медицинским и фармацевтическим направлениям около 21 тысячи человек", — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

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