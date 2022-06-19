За сутки в Свердловской области выявили 98 случаев COVID-19

145 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 98 граждан подтвердили коронавирус.

145 человек за указанный период выздоровели. Госпитализированы за последние сутки 3 человека с COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 081 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 101 случай коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.