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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 июня 2022, 15:36

За сутки в Свердловской области выявили 98 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
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145 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 98 граждан подтвердили коронавирус.

145 человек за указанный период выздоровели. Госпитализированы за последние сутки 3 человека с COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 081 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 101 случай коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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