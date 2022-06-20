В УрФУ откроют лабораторию по созданию противовирусных и противораковых препаратов

Фото: Алексей Кунилов

В июле в Уральском федеральном университете откроют новую лабораторию, где ученые будут создавать противовирусные и противораковые препараты. На эти цели Правительство РФ выделило 90 млн рублей.

Ученые с помощью новейших, зеленых методов и биотрансформационных технологий будут разрабатывать биологически активные добавки, пищевые продукты, препараты для диагностики и лечения рака, а также синтезировать противовирусные соединения. Возглавит лабораторию известный индийский ученый, профессор Рану Бриндабан Чандра.

"Зеленые методы являются экологически безвредными по сравнению с традиционными способами производства, они минимизируют количество отходов при производстве фармацевтических препаратов", — рассказывает профессор Чандра.

В первую очередь ученые планируют заняться разработкой лекарств и реагентов, в том числе с содержанием редкоземельных и благородных металлов, для диагностики и терапии раковых заболеваний.

Также в планах научных сотрудников — борьба с современными вирусными заболеваниями (в частности, коронавирусом), переработка пищевых, сельскохозяйственных отходов для получения БАДов для корма скота, создание искусственного мяса.

"Все эти исследования мы будем проводить в УрФУ, у нас имеются все возможности, ресурсы, инфраструктура, оборудование и коллектив с богатым опытом работы. Уже сейчас имеется ряд компаний, которые выражают интерес к результатам деятельности лаборатории", — поясняет профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ, сотрудник лаборатории Григорий Зырянов.

Стоит отметить, правительство будет финансировать лабораторию в течение трех лет, затем она должна стать самоокупаемой. Это возможно за счет грантовой поддержки от различных фондов, создания патентов, а также передачи разработанных технологий индустриальным партнерам.

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