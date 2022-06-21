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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 июня 2022, 14:07

На Среднем Урале менее 90 случаев заражения ковидом за сутки

женщина в маске

В Свердловской области за сутки госпитализировали 55 человек, а выздороветь удалось 79 пациентам. Фото: Галина Соловьева

В России за день подтвердили 2 500 случаев заболевания коронавирусом, среди которых 87 приходится на Свердловскую область. Доставлены в больницы с ковидом еще более 1,5 тыс. россиян.

В Москве зарегистрировали 146 новых пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 214, а в Московской области — 123. Всего с начала пандемии по всей стране зарегистрировали 18 403 427 случаев заражения ковидом, из которых 17 828 837 завершились выздоровлением. За последние 24 часа инфекцию смогли победить 3 440 россиян.

При этом еще 60 жителей России, у которых был диагностирован коронавирус, скончались. Общее число жертв составляет 380 577.

В Свердловской области за сутки госпитализировали 55 человек, а выздороветь удалось 79 пациентам.

Напомним, днем ранее по России было зарегистрировано 2 667 новых случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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