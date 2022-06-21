Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 июня 2022, 15:06

В Свердловской области в 2022 году появится 18 новых ФАПов

ФАП

На сегодняшний день в регионе работают 580 ФАПов. Фото: Галина Соловьева

Свердловский Минздрав заключил контракт на поставку и установку 18 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Они обойдутся региону в 159 миллионов рублей.

Закупка ФАПов реализуется в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области", утвержденной главой Среднего Урала. Модульные ФАПы представляют собой лечебные пункты площадью 71 квадратный метр, в которых имеются, в частности, зона ожидания, приемный и процедурный кабинеты, помещение для хранения лекарств, раздевалка для персонала и санузел.

Один из таких фельдшерско-акушерских пунктов появится в поселке Лесозавод с населением в 256 человек, который находится в 7 километрах от Асбеста. По словам главврача больницы Асбеста Игоря Брагина, новый ФАП позволит оказывать амбулаторную медпомощь на месте, прямо в поселке.

"В 2013 в этом населенном пункте для сохранения безопасности пациентов и сотрудников пришлось закрыть здание ФАП из-за его аварийного состояния, чуть позже демонтировать. С того времени к жителям несколько раз в неделю выезжает передвижной модульный ФАП", — передает слова врача департамент информполитики Свердловской области.

На сегодняшний день в регионе работают 580 ФАПов.

Читайте также:

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в видеоконференции по случаю открытия нового ФАПа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2022, 16:02 / Общество
Самозанятые в России смогут вставать на налоговый учет через портал "Госуслуги"
21.06.2022, 15:20 / Общество
В Екатеринбург вертолетом доставили двух недоношенных новорожденных
21.06.2022, 15:07 / Общество
Уральский школьник сдал ЕГЭ по физике и русскому языку на 200 баллов
21.06.2022, 15:06 / Общество
В Свердловской области в 2022 году появится 18 новых ФАПов
21.06.2022, 14:12 / Общество
Свердловская область направила в Макеевку девять КАМАЗов с гуманитарной помощью