Чихать захотели

Тополиный пух переносит пыльцу цветущих в этот период трав, которая может спровоцировать аллергическую реакцию. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге начался сезон тополиного пуха. Из-за дождливой погоды он может затянуться, предупреждают эксперты. Городские власти еще год назад начали замену традиционного тополя на менее «раздражающие» сорта, но процесс требует времени.

Как отмечают специалисты, весна в этом году затяжная, и немного холоднее обычного, поэтому сезон массового цветения растений растянулся.

– Сейчас мы находимся на пике цветения, – говорит проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин. - Отцвела береза, в мае-начале июня цвела с пухом ива, её у нас много растёт по берегам рек, есть она и в городских парках, причем разных видов. На иву люди, страдающие аллергией, тоже реагируют. Но главный раздражитель – это тополь. В Екатеринбурге тополей растет особенно много, и сейчас у них период созревания семян, который сопровождается настоящей метелью из пуха.

Сам по себе пух аллергии не вызывает, говорят врачи: это целлюлоза, по сути, обычная вата – продукт гипоаллергенный. Но пушинки попадают в нос и глаза, раздражают слизистую, и даже здоровые люди начинают чихать от тополиной «метели».

– Пух механическим воздействием провоцирует дискомфорт, но аллергическую реакцию не вызывает. Он может только запустить её, поскольку как щетка собирает на себя пыльцу с других растений, которая и является причиной аллергических реакций. Пушение тополя совпадает с цветением злаков (ежи, овсянницы, тимофеевки и т. д.), крапивы, хвойных деревьев, также в этот период в воздухе определяются споры грибов Альтернария и Кладоспориум, они тоже для людей аллерген, – говорит врач-аллерголог-пульмонолог Ольга Воронцова.

На какие растения принес аллергию пух, могут выяснить только врачи. Для этого необходимо сдать анализ, который в отличие от аллергопроб, можно делать не только зимой, а круглый год.

– Еще до лабораторного исследования можно примерно сориентироваться в ассортименте пыльцы – по данным календаря пыления, а затем более прицельно уже проведение исследования крови для выявления конкретного виновника. Анализ можно делать в любое время, главное, чтобы человек не принимал в этот период антигистаминных препаратов. Результат покажет, является ли источник дискомфорта реакцией человека на механическое раздражение слизистой или тополиный пух принес с собой пыльцу трав, которые сейчас «пылят» и запустил аллергию, – рассказала доктор Воронцова.

Сезон летящего тополиного пуха по прогнозам в этом году будет затяжным. Всему виной частые дожди.

– Пока стоит дождливая погода, пуха летит сравнительно мало, – говорит Михаил Карпухин. – Всё может измениться, когда наступит жара. Пух будет лететь, пока тополь не отцветёт полностью, это обычно продолжается до середины июля, иногда дольше – в зависимости от погоды. Чем выше температура, тем быстрее тополь отцветает, при прохладной погоде, как сейчас, цветение у тополя затягивается до августа.

Пух опасен не только для аллергиков, семена тополя хорошо горят. В МЧС уже выпустили предупреждение о том, что поджигать их опасно. В прошлом году в Екатеринбурге на улице Некрасова такая «шалость» обернулась серьезным пожаром. Молодые люди подожгли «сугроб», в результате сгорела припаркованная рядом машина. Огонь перекинулся на дом, который успели потушить приехавшие пожарные.

Бороться с пухом – задача для коммунальных служб, они собирают семена тополя специальными пылесосами. Корреспондент «ОГ» нашел на сервисе «Авито» только одно объявление об этой услуге от частной компании в Тольятти. По цене 50 рублей за квадратный метр она обещает собрать и вывезти весь пух и дает гарантию на свою работу. В разговоре с «ОГ» руководитель компании Александр секрет технологий не раскрыл, но отметил, что на повторную уборку его сотрудников практически не вызывают.

– Мы полностью собираем весь пух и вывозим его с территории. Работаем везде, включая такие участки, куда пылесосы коммунальных служб просто не заедут. На сегодняшний день мы делали только одну повторную уборку, но там было очень большое количество тополей, поэтому управляющая компания вызвала нас снова, – пояснил он.

В прошлом году мэрия уральской столицы запустила процесс замены традиционных тополей на менее «аллергоемкие» сорта: садят их в новых районах, либо взамен умерших деревьев. По оценкам специалистов он займет 15 лет.

– Альтернатива пушистым тополям есть среди их собратьев, – говорит заместитель директора по науке Ботанического сада УрО РАН Василий Пономарёв. - Старые сорта тополей быстро растут и дают много листвы. Но есть великолепная замена – пирамидальные тополя башкирской селекции и серебристый тополь Коновалова, они практически не дают пуха. И если первые немного подмерзают, то тополь Коновалова у нас растет великолепно, в Екатеринбурге на улице Восточной – целая аллея таких деревьев. Еще обычный тополь травмоопасен, его ветки часто ломаются. А пирамидальный тополь лишен такого недостатка. Также хорошей заменой тополя в уральских городах могут быть яблоня, липа и клен.

Как защититься Тополиный пух будет меньше раздражать слизистую, если носить маску. Глаза можно защитить очками (для коррекции зрения или солнцезащитными). Если пух уже начал раздражать слизистую, врачи рекомендуют промывание носа слабо-солеными растворами.

Тополиный пух переносит пыльцу цветущих в этот период трав, которая может спровоцировать аллергическую реакцию. Фото: Диана Храмцова