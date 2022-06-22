За сутки в Свердловской области выявили 91 случай COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 91 человека подтвердили коронавирус.
97 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 39 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.
В целом по России за сутки зарегистрировали 3 058 новых случаев COVID-19.
Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 87 случаев коронавируса.
Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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