Светило для медицины

До конца года уровень зависимости от импортных комплектующих на предприятии снизят еще на 5%. Фото: Полина Зиновьева

Крупный свердловский производитель осветительного оборудования для больниц, конкретно – для операционных, планирует довести уровень российских комплектующих с 85 до 90 процентов. Вчера представители Минздрава и Минпромнауки области посетили завод ЭМА в Екатеринбурге. Предприятие представило свои планы по снижению зависимости от импортных запчастей.

– Курс на импортозамещение мы взяли несколько лет назад, поставили цель – делать полностью собственную продукцию. Если взять основное наше изделие – медицинские светильники, то они уже на 85 процентов – российский продукт. Но мы можем больше. До конца года увеличим эту цифру до 90 процентов. Это позволит бесперебойно отгружать продукцию, а самое главное – снизить цену на конечное изделие, а также повысить конкурентоспособность, – рассказал директор завода ЭМА Андрей Калетин.

Завод ЭМА был основан в 1941 году. Здесь изготавливают медицинские светильники, рециркуляторы (приборы для очистки и обеззараживания воздуха) и облучатели, а также аппаратуру для физиотерапии. Сегодня предприятие обеспечивает 25 процентов российского рынка в этой сфере и поставляет оборудование в страны СНГ. Упор на отечественные составляющие позволяет обеспечивать бесперебойное производство. Еще в 2014 году по инициативе губернатора Свердловской области импортозамещение стало одним из приоритетных направлений промышленной политики региона.

Если говорить о комплектующих, которые еще продолжают поставлять из-за рубежа, то по большей части это электронные компоненты. Раньше их завозили из Европы. Однако в начале года возникли проблемы с закупкой.

– Думаю, эта проблема многих коснулась. Но так как у нас был сделан запас компонентов на 2–3 месяца, мы смогли обойти проблему. За это время мы нашли других поставщиков из стран Юго-Восточной Азии, – добавляет Андрей Калетин.

Кстати, несмотря на международную ситуацию, зарубежные потребители по-прежнему заинтересованы в российской медицинской технике и покупают ее в тех же объемах, что и раньше. Крупными заказчиками являются страны Европы, Средней и Восточной Азии. По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Андрея Шастина, продукция поставляется и в большинство лечебных учреждений нашего региона.

– В текущих условиях независимость от импортных комплектующих приобретает особую актуальность. Есть возможность расширять производство, наращивать компетенции, создавать новые разработки, увеличивать объем инвестиций в промышленное производство Свердловской области, – сказал Андрей Шастин.

По инициативе и при поддержке Минздрава и Минпромнауки Свердловской области в регионе учреждена Ассоциация медицинских и фармацевтических производителей. Сегодня в ее состав входят 17 компаний-участников. Производственные мощности участников Ассоциации способны обеспечить на 100 процентов потребности региона по многим наиболее социально значимым направлениям здравоохранения.

На производство одного хирургического светильника уходит в среднем 7–10 дней. Фото: Полина Зиновьева