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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 июня 2022, 14:33

На Среднем Урале коронавирус подхватили еще 98 человек

девушки в масках

В Свердловской области за сутки выздоровели 105 пациентов. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за прошедшие 24 часа зарегистрировали 98 новых пациентов с коронавирусом, госпитализирован 41 человек. При этом выздоровели еще 105 пациентов.

Общее число зафиксированных в регионе случаев заболевания ковидом составляет 446 959, из которых 434 708 закончились выздоровлением.

В Москве за прошедшие сутки коронавирус выявили у 246 человек, в Санкт-Петербурге — у 220, а в Московской области — у 187.

По всей стране за день зарегистрировали 3 166 новых пациентов, 1 202 россиянина были доставлены в больницы, а 3 517 человек смогли победить инфекцию. Кроме того, COVID-19 унес жизни еще 68 жителей России. 

Напомним, что днем ранее по стране было выявлено 3 058 случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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