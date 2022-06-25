В России выявили еще 3 072 пациента с коронавирусом

На Среднем Урале за сутки ковид подхватили 97 человек. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа по России было зарегистрировано 3 072 новых пациента с ковидом, а общее число выявленных случаев заболевания достигло 18 415 877. Госпитализировано за день 1 152 человека.

В Москве подтверждено еще 230 случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 232, а в Московской области — 208. Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 3 454, достигнув 17 842 800 случаев с начала пандемии. Скончался от болезни еще 61 россиянин.

На Среднем Урале за сутки ковид подхватили 97 человек, в больницы был доставлен 31 пациент, а выздоровели 112 свердловчан.

Напомним, днем ранее в России зарегистрировали 3 154 новых случаев COVID-19.