Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 июня 2022, 13:51

В России выявили еще 3 072 пациента с коронавирусом

Мужчина в маске

На Среднем Урале за сутки ковид подхватили 97 человек. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа по России было зарегистрировано 3 072 новых пациента с ковидом, а общее число выявленных случаев заболевания достигло 18 415 877. Госпитализировано за день 1 152 человека.

В Москве подтверждено еще 230 случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 232, а в Московской области — 208. Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 3 454, достигнув 17 842 800 случаев с начала пандемии. Скончался от болезни еще 61 россиянин.

На Среднем Урале за сутки ковид подхватили 97 человек, в больницы был доставлен 31 пациент, а выздоровели 112 свердловчан.

Напомним, днем ранее в России зарегистрировали 3 154 новых случаев COVID-19. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.06.2022, 14:46 / Общество
Безработные россияне предпенсионного возраста смогут получить повышенные пособия
25.06.2022, 13:51 / Общество
В России выявили еще 3 072 пациента с коронавирусом
25.06.2022, 13:10 / Общество
Возле поселка Арти столкнулись Mazda и грузовик MAN. В ДТП погиб один человек
25.06.2022, 12:36 / Общество
Греция приостановила выдачу виз россиянам
25.06.2022, 11:42 / Спорт
В программу Олимпиады-2026 включили восемь новых дисциплин