За сутки в Свердловской области выявили 101 случай COVID-19

83 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 101 человека подтвердили коронавирус.

83 человека за указанный период выздоровели. Госпитализированы за последние сутки 8 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 004 новых случая COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 97 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.