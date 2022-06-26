Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
26 июня 2022, 13:53

За сутки в Свердловской области выявили 101 случай COVID-19

  Юлия Пастух
Тест на ковид

83 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 101 человека подтвердили коронавирус.

83 человека за указанный период выздоровели. Госпитализированы за последние сутки 8 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 004 новых случая COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 97 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.06.2022, 18:09 / Общество
Сотрудников свердловских колоний обучили гипнозу
26.06.2022, 16:35 / Общество
Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал беспрецедентные меры поддержки свердловских студентов
26.06.2022, 15:06 / Общество
Зарина Догузова: Екатеринбург очень хорош, смело советую!
26.06.2022, 13:53 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 101 случай COVID-19
26.06.2022, 13:37 / Общество
Какие законы вступают в силу в июле?