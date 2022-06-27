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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 июня 2022, 16:10

В Свердловской области за день выявили 104 новых пациента с COVID-19

Люди в масках

Выздоровело еще 88 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале лабораторно подтвердили 104 случая заражения коронавирусом, а общее число заразившихся составляет 447 360. При этом госпитализировано только 8 человек.

Выздоровело еще 88 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 435 092 случая выздоровления.

В Москве за день подтверждено 212 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 238, а в Московской области — 148.

Всего по России выявлено еще 2 683 заразившихся, 617 госпитализированных и 2 355 выздоровевших человек.

Напомним, днем ранее ковид подхватили 3 004 россиянина.

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Областная газета Свердловской области

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