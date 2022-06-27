Под крышей дома своего

Фундамент усадьбы XIX века отлично сохранился. Фото: Полина Зиновьева

Попробовать пожить самостоятельно, научиться элементарным вещам, которые для большинства людей привычны, выпускники интернатов могут в тренировочных квартирах. Это один из этапов социализации людей с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья. В Свердловской области сегодня такое жилье уже существует при девяти учреждениях и в двух появится до конца года.

Работа ведется в рамках региональной программы «Доступная среда» и национального проекта «Демография». Для каждого из специализированных учреждений приобретены жилые модули «кухня», «спальня» и «санитарная комната» с мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов. Ежегодно обучение в особых квартирах проходят более ста человек. Фактически это означает, что они получают навыки самостоятельной жизни, то есть проходят абилитацию.

– Эта технология является перспективной для нашей страны. В Свердловской области она сегодня активно отрабатывается, серьезно развивается. Теперь идет разработка стандартов услуги, — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Одной из первых пилотных площадок для развития технологии сопровождаемого проживания стал Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов. Сейчас здесь 80 постояльцев.

– Мы по-настоящему гордимся тем, что девять человек уже выпустились из дома-интерната. Они перешли на так называемое «периодическое сопровождение» в комплексный центр по месту жительства. Сейчас ребята проживают самостоятельно. Два человека трудоустроились через центр занятости, одна девушка вышла замуж, переехала в другой город. У всех судьбы сложились хорошо, — рассказала заместитель директора Нижнетагильского пансионата для инвалидов и пенсионеров Эльза Такиуллина.

По словам специалистов, важный и сложный момент заключается в том, как определить, готов или нет человек к самостоятельной жизни.

– Существует несколько методик, однако нет еще каких-либо законодательных документов, которые регламентировали бы этот вопрос. На сегодняшний день мы как пилотное учреждение занимаемся не только тем, что отрабатываем навыки, но и ведем методическую работу. Пытаемся разработать именно те методики, которые точно определят готовность пациента. В первую очередь мы смотрим на психологическое состояние наших подопечных и на те навыки, которые сформированы. Важно, чтобы человек не переоценил свои возможности. Здесь должна идти двухсторонняя работа как специалистов, так и постояльца, – добавила Эльза Такиуллина.

Готовят к самостоятельной жизни постояльцев поэтапно. В первую очередь специалисты ориентируются на желание ребят жить самостоятельно, а уже потом смотрят на их возможности. Тех, кто попадает в учебно-тренировочные квартиры, ставят в очередь на социальное жилье. Это дает дополнительную мотивацию к самостоятельной жизни. Таких сейчас в пансионате 18 человек. Одна из них Елена Филиппова. Девушка проживает здесь с мужем шесть лет. Оба мечтают о настоящем собственном уголке. Уже несколько месяцев Елена ежедневно посещает занятия с педагогом. На учебно-тренировочной кухне ловко режет яблоки для шарлотки.

– Пирог должен получиться вкусный. Хочу порадовать вечером мужа. Мне очень нравится учиться новому. У меня все получается. Я могу уже постирать вещи, заплатить за коммуналку. Также я работаю в швейной мастерской, – рассказала Елена Филиппова.

Специалисты отмечают: важно не только научить пользоваться бытовой техникой, готовить еду, обслужить себя, но и взаимодействовать с обществом – сходить в кино, правильно расходовать деньги, передать показания счетчиков, ориентироваться в городе.

Все эти навыки можно будет освоить скоро и в Верх-Нейвинском. Некоммерческая организация «Благое дело», которая располагается в этом муниципалитете, в июне стала победителем Фонда президентских грантов, выиграв 9,9 миллиона рублей на восстановление усадьбы Аристовых. Усадьба была построена в 1875 году. Тогда во дворе этого дома размещалась собственная пекарня, а хозяева обеспечивали хлебом жителей всей округи. В декабре особняк площадью 210 квадратных метров станет домом сопровождаемого проживания для семи человек от 18 до 40 лет.

– Наша организация работает с выпускниками детских домов и различных пансионатов. А началось все с учебной квартиры, куда мы на время размещали ребят. Но стало понятно, что практика не работает. Ребятам нужно больше жить реальной жизнью, по-настоящему, а возможностей у них таковых нет по разным причинам. К тому же им нужно сопровождение, одни они не могут. Мы хотели, чтобы люди с инвалидностью стали полноправными гражданами муниципалитета и жили в центре, чтобы им было легко дойти до магазина, культурного центра, до работы,— рассказала руководитель НКО «Благое дело» Вера Симакова.

В цоколе особняка разместится хозяйственный этаж: котельная, кладовая, прачечная, офис, домашняя мастерская. На первом этаже будут оборудованы три комнаты, в каждой свой санузел и душевая, и одна большая кухня-столовая. Здесь смогут жить семь человек. Усадьба будет оборудована и для маломобильных граждан. Получив необходимые навыки для самостоятельной жизни, многие из них смогут переехать в собственное жилье, которое выделит государство.

Кстати, пекарня тоже может появиться. Она станет еще одним местом для трудоустройства людей с инвалидностью. Сейчас десятки сопровождаемых ребят трудятся в швейной, керамической, деревообрабатывающей и других мастерских в Верх-Нейвинском. Более того, у них есть собственный участок, где они выращивают картофель, клубнику, капусту и другие культуры.

Вера Симакова подчеркнула, что данный проект под названием «Социополис» — яркий пример совместной работы общественников, власти и бизнеса. Несколько лет назад он получил поддержку «Екатерининской Ассамблеи» и был победителем нескольких конкурсов для НКО. Сегодня проект поддерживает администрация поселка Верх-Нейвинский, а также екатеринбургский архитектор Эдуард Кубенский.

– Практически весь проект придумали ребята. Моя главная задача — сохранить дух, историю места и сделать его комфортным для проживания людей с инвалидностью, что, конечно, исторически не было предусмотрено. Мы также хотим, чтобы объект стал местной достопримечательностью, — подчеркнул Эдуард Кубенский.

География проекта Сегодня учебно-тренировочные квартиры созданы и работают в Екатеринбургском детском доме-интернате, Тагильском пансионате для престарелых и инвалидов, екатеринбургском пансионате «Семь ключей», Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов, Североуральском психоневрологическом интернате, Щелкунском психоневрологическом интернате, а также в Талицком, Первоуральском, Тавдинском, Каменск-Уральском пансионатах.

Справка Абилитация — процесс, цель которого помочь приобрести или развить еще несформированные функции и навыки, в отличие от реабилитации, которая предлагает восстановление утраченных функций в результате травмы или заболевания.

Людей с инвалидностью обучают, как приготовить обед. Фото: Полина Зиновьева

В конце года сюда заедут семь человек. Фото: Полина Зиновьева