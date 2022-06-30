В России за день COVID-19 подхватили 3 106 человек

В Москве был выявлен еще 361 заболевший, в Санкт-Петербурге — 246, в Московской области — 225. Фото: Галина Соловьева

Лабораторно за прошедшие 24 часа в России подтвердили 3 106 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано с ковидом 1 195 пациентов.

В Москве был выявлен еще 361 заболевший, в Санкт-Петербурге — 246, в Московской области — 225.

За день от коронавируса излечились 3 255 человек, а общее число случаев выздоровления составляет 17 858 217. При этом скончались от ковида еще 56 россиян.

В Свердловской области подтвердили 101 новый случай заболевания коронавирусом, 94 случаев выздоровления и 25 госпитализированных. Отметим, что сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 103 заболевших.