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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 июня 2022, 14:16

В России за день COVID-19 подхватили 3 106 человек

мужчина в маске

В Москве был выявлен еще 361 заболевший, в Санкт-Петербурге — 246, в Московской области — 225.  Фото: Галина Соловьева

Лабораторно за прошедшие 24 часа в России подтвердили 3 106 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано с ковидом 1 195 пациентов.

В Москве был выявлен еще 361 заболевший, в Санкт-Петербурге — 246, в Московской области — 225. 

За день от коронавируса излечились 3 255 человек, а общее число случаев выздоровления составляет 17 858 217. При этом скончались от ковида еще 56 россиян.

В Свердловской области подтвердили 101 новый случай заболевания коронавирусом, 94 случаев выздоровления и 25 госпитализированных. Отметим, что сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 103 заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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